В Башкирии депутаты предложили штрафовать за «скручивание» пробега на машинах

Согласно документу, действия, которые привели к занижению показаний одометра транспортного средства, повлекут наложение штрафа в размере до 2 тысяч рублей. Те же действия, повлёкшие причинение покупателю машины значительного ущерба, повлекут наложение штрафа в размере до двукратной стоимости причинённого ущерба.