В Башкирии депутаты предложили штрафовать за «скручивание» пробега на машинах

Депутаты Госсобрания предложили штрафовать за «скручивание» пробега на подержанных машинах. Курултай направил на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно документу, действия, которые привели к занижению показаний одометра транспортного средства, повлекут наложение штрафа в размере до 2 тысяч рублей. Те же действия, повлёкшие причинение покупателю машины значительного ущерба, повлекут наложение штрафа в размере до двукратной стоимости причинённого ущерба.
Комментируя инициативу, председатель Госсобрания Константин Толкачев сообщил, что, по разным оценкам, до 70% продаваемых в стране подержанных машин подвергались манипуляциям в целях уменьшения записи о фактическом пробеге.