В Уфе стартовал молодёжный фестиваль «Инсайт успеха 3.0»

В Уфе стартовал региональный молодёжный фестиваль «Инсайт успеха 3.0». Он собрал на одной площадке 150 руководителей органов молодежной политики, представителей вузов, лидеров организаций и волонтёрских движений республики.
Программа первого дня включала стратегическую сессию, программу для молодых предпринимателей «Яшлек. Бизнес» и первое заседание совета проректоров вузов Башкортостана по молодёжной политике. К слову, спикерами стали представители руководства администрации Главы Башкортостана и Госкомитета по молодежной политике.
Участники будут заниматься проектами, например, противодействия деструктивным проявлениям, профилактики буллинга и суицида, работы с неформальными сообществами. Готовые решения представят в четверг. Фестиваль «Инсайт успеха» продолжит свою работу в Уфе в середине мая.