В Уфе стартовал молодёжный фестиваль «Инсайт успеха 3.0»

Во-первых, чтобы у нас была единая молодежная политика. Во-вторых, сверять часы, в-третьих, выявлять системные проблемы, которые есть у наших коллег, в хорошем смысле заниматься воспитанием, формированием молодежи, чтобы она была ответственной и могла взять на себя вызовы завтрашнего дня.

Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан