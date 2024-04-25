В Уфе стартовал молодёжный фестиваль «Инсайт успеха 3.0»

В Уфе стартовал региональный молодёжный фестиваль «Инсайт успеха 3.0». Он собрал на одной площадке 150 руководителей органов молодежной политики, представителей вузов, лидеров организаций и волонтёрских движений республики.

Программа первого дня включала стратегическую сессию, программу для молодых предпринимателей «Яшлек. Бизнес» и первое заседание совета проректоров вузов Башкортостана по молодёжной политике. К слову, спикерами стали представители руководства администрации Главы Башкортостана и Госкомитета по молодежной политике.

Во-первых, чтобы у нас была единая молодежная политика. Во-вторых, сверять часы, в-третьих, выявлять системные проблемы, которые есть у наших коллег, в хорошем смысле заниматься воспитанием, формированием молодежи, чтобы она была ответственной и могла взять на себя вызовы завтрашнего дня.

Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Участники будут заниматься проектами, например, противодействия деструктивным проявлениям, профилактики буллинга и суицида, работы с неформальными сообществами. Готовые решения представят в четверг. Фестиваль «Инсайт успеха» продолжит свою работу в Уфе в середине мая.

Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями