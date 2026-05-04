В Уфимском районе проходит фестиваль «Свой путь к успеху»

В Уфимском районе на базе парка «Патриот» проходит республиканский фестиваль «Свой путь к успеху». Он направлен на повышение навыков проектирования и формирование сообщества инициативной молодёжи республики.
Каждый день фестиваля посвящён культуре одного из трёх наиболее многочисленных народов, проживающих на территории Башкортостана – русской, башкирской и татарской. В этом году он проводится пятый раз и объединяет в себе две площадки: Республиканский проектный форум «Смарт-тау» и Республиканский форум детей и молодёжи «Территория роста».
В форуме «Территория роста» принимают участие 175 школьников со всех уголков Башкортостана. Ключевыми площадками фестиваля стали панельные дискуссии, мастер-классы и проектная работа с участием экспертов «Росмолодёжь.Гранты». Пообщалась с участниками форума и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. Она провела со школьниками встречу в формате подкаста, на котором ответила на волнующие молодое поколение вопросы и поделилась историями из своей школьной жизни.