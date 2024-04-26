В Башкирии началась работа по догазификации СНТ

В Башкортостане начали работу по догазификации садовых товариществ. Программа предполагает, что в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов, трубы до земельных участков доведут бесплатно для жителей. Об этом рассказали на оперативном совещании правительства региона.

Как отметил Радий Хабиров, сейчас совместно с «Газпромом» проводится инвентаризация домов, которые войдут в программу. До 1 июля определятся с конкретными сроками и планами. По еще одной президентской программе догазификации населенных пунктов большую часть работ уже завершили. Трубы подвели почти к 50 тысячам домовладений, из них 43,5 тысячи подключили к газу. Власти продолжают выдавать сертификаты на газификацию самым уязвимым категориям жителей: ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, семьям, где есть дети-инвалиды, многодетным, участникам СВО.