В Уфе сотрудница банка предотвратила мошенничество

Менеджер Алена Ависова сообщила сотрудникам полиции, что в учреждение для оформления кредита в сумме 570 тысяч рублей пришла женщина. Работника банка смутило поведение клиентки.
Алена сообщила о подозрительной посетительнице полиции. Прибывшие на место стражи порядка предложили женщине проехать в ближайший отдел полиции. Только там горожанка пришла в себя и начала осознавать, что чуть не попалась на уловки мошенников.
Полицейские поблагодарили менеджера банка за активную жизненную позицию, неравнодушие и содействие в пресечении преступления против собственности.