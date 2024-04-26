В Башкирии повысили единовременную выплату при подписании контракта с Минобороны

Единовременно военнослужащие отныне смогут получить до 600 тысяч рублей. Новую выплату для участников специальной военной операции ввели в Башкортостане. Ее смогут получить все категории граждан, которые заключат контракт с Министерством обороны. Это часть сбалансированной системы мер поддержки, которую утвердил Радий Хабиров.

Военным Кирилл Случевский мечтал стать с детства. Планировал поступить в кадетский корпус или суворовское училище, но не сложилось. Когда выпал шанс подписать контракт с Министерством обороны, Кирилл не стал его упускать.

Это больше всего ответственность за нашу Родину. Охота тоже поучаствовать в этом во всем, ну и получить звание какое-нибудь. Кирилл Случевский

В пункте приема на контрактную службу очереди с самого утра. Приходят желающие разных возрастов и профессий.

Я служил в МЧС вообще, спасателем был. Так получилось, что долг призвал, надо идти. Максим Галеев

Привлекает защитников и стабильность. В Башкортостане более 30 мер поддержки участников спецоперации, регулярно появляются новые. Так, с сегодняшнего дня все, кто поступает на контрактную службу, имеют право на дополнительную выплату. Единовременно военнослужащие получат от 500 до 600 тысяч рублей.

Она будет охватывать все категории граждан: это граждане, пребывающие в запасе, заключающие контракт; граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, то есть это призывники, которые вместо срочной службы выбирают службу по контракту; иностранные граждане. Сергей Родинко, начальник пункта отбора на контрактную службу военного комиссариата Башкортостана

Размер выплат для мобилизованных и тех, кто проходит службу по призыву, также увеличится, если они примут решение заключить контракт.

Наверное, жители знают, что ряд муниципалитетов обозначили свои муниципальные выплаты. Уфа, в частности, тоже делает муниципальные выплаты, потому что это позволяет нам в дальнейшем держать связь с нашими военнослужащими, которые находятся на специальной военной операции, и помогать им. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан