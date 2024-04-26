В Башкирии повысили единовременную выплату при подписании контракта с Минобороны

Единовременно военнослужащие отныне смогут получить до 600 тысяч рублей. Новую выплату для участников специальной военной операции ввели в Башкортостане. Ее смогут получить все категории граждан, которые заключат контракт с Министерством обороны. Это часть сбалансированной системы мер поддержки, которую утвердил Радий Хабиров.
Военным Кирилл Случевский мечтал стать с детства. Планировал поступить в кадетский корпус или суворовское училище, но не сложилось. Когда выпал шанс подписать контракт с Министерством обороны, Кирилл не стал его упускать.
В пункте приема на контрактную службу очереди с самого утра. Приходят желающие разных возрастов и профессий.
Привлекает защитников и стабильность. В Башкортостане более 30 мер поддержки участников спецоперации, регулярно появляются новые. Так, с сегодняшнего дня все, кто поступает на контрактную службу, имеют право на дополнительную выплату. Единовременно военнослужащие получат от 500 до 600 тысяч рублей.
Размер выплат для мобилизованных и тех, кто проходит службу по призыву, также увеличится, если они примут решение заключить контракт.
Башкортостан остается лидером по количеству выплат бойцам именных подразделений. Только в этом году на поддержку участников спецоперации в бюджете республики заложено более 6 млрд рублей.