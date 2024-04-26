В Уфе обсудили закрытие разворота на трассе Р-240

В Уфе обсудили с горожанами закрытие разворота на автодороге Уфа — Оренбург. Напомню, после смертельной аварии с пятью погибшими участок закрыли бетонными блоками из соображений безопасности. Аварии здесь происходили часто. Но закрытие разворота сказалось на комфорте жителей расположенного рядом микрорайона Кооперативная поляна.

Теперь они вынуждены стоять в пробках. Развернуться можно лишь на участке Демского шоссе или доехав до торгового центра «Мега». Горожане выразили сегодня своё возмущение. Диалог с местными жителями вёл первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

На встрече также присутствовали представители ГИБДД и компании-подрядчика, занимающейся реконструкцией моста через Белую. Проезд под переправами был ещё одним путём для местных жителей, но из-за проведения работ такой возможности нет, заявили строители.