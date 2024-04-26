В Уфе отметили 375-летие пожарной охраны России

Кроме того, были вручены медали и почетные звания от МЧС и Госкомитета по ЧС. Помимо самих спасателей, отметили и работу тех, кто им помогает, в том числе и руководителя координации службы новостей телеканала БСТ Алсу Тузбекову. Также среди награжденных и те, кто проявил отвагу при спасении. Медаль «За доблесть» вручили и 14-летнему Ярославу Юламанову.