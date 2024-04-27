Депутаты Башкирии поддержали поправки в закон о тишине

Депутаты Башкирии поддержали изменения в законе о тишине и покое граждан. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.

Фото №1 - Депутаты Башкирии поддержали поправки в закон о тишине

Депутаты в первом чтении приняли проект закона «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Башкортостан «Об обеспечении покоя граждан и тишины». Законопроект уточнит отдельные положения, которые касаются нарушения покоя граждан в ночное время в связи с проведением спортивных и других игр. Так, законодательством запрещено шуметь ночью при проведении игр в жилых зонах.

Ночью нельзя свистеть, кричать, использовать звукоусиливающие устройства. Но сами по себе шумные игры на территории жилой застройки под действие закона не попадают, хотя по факту игроки нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Законопроект устраняет этот пробел и запрещает проводить по ночам такие игры.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

Документ делает исключение для массовых мероприятий, организуемых по решению или с согласия органов государственной власти или органов местного самоуправления. Массовые мероприятия не всегда заканчиваются до 23:00. Учитывая масштаб и значимость таких мероприятий, предлагается вывести их из-под действия норм о тишине.

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