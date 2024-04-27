Депутаты Башкирии поддержали поправки в закон о тишине

Депутаты Башкирии поддержали изменения в законе о тишине и покое граждан. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.
Депутаты в первом чтении приняли проект закона «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Башкортостан «Об обеспечении покоя граждан и тишины». Законопроект уточнит отдельные положения, которые касаются нарушения покоя граждан в ночное время в связи с проведением спортивных и других игр. Так, законодательством запрещено шуметь ночью при проведении игр в жилых зонах.
Документ делает исключение для массовых мероприятий, организуемых по решению или с согласия органов государственной власти или органов местного самоуправления. Массовые мероприятия не всегда заканчиваются до 23:00. Учитывая масштаб и значимость таких мероприятий, предлагается вывести их из-под действия норм о тишине.