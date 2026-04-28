В Уфе состоялась церемония отправки бойцов в зону СВО

После двухнедельного отдыха – вновь на боевые позиции. В Уфе состоялась торжественная церемония отправки мобилизованных в зону проведения специальной военной операции. Бойцов провожали их жёны, матери, сыновья и дочери, друзья и коллеги.

Военнослужащие приезжали на родину в отпуск. Эти две недели они провели с семьей, решали бытовые вопросы, увиделись с родственниками и теперь с новыми силами возвращаются в строй. С собой солдаты везут сослуживцам гостинцы и предметы первой необходимости. До подразделений бойцов доставят на комфортабельных автобусах.