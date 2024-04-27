В Уфе высадили саженцы деревьев к 65-летию башкирского телевещания

В Нефтекамске появилась «Аллея будущего», а в Уфе высадили саженцы черемухи и липы к юбилею телевещания. Акция «Зеленая Башкирия» прошла сегодня в Башкортостане. В рамках масштабного мероприятия в регионе появились тысячи новых насаждений, кустарников, крупномерных деревьев.

Бок о бок они продолжают вместе творить историю уже за кадром, в реальной жизни. Ветераны телевидения и те, кто только начинает свою карьеру, — так разрастается Аллея к 65-летию башкирского телевидения. Над ее созданием трудились сотрудники двух телерадиокомпаний, представители органов самоуправления, общественные деятели. Вместе высадили более полусотни саженцев черемухи и крупномерной липы. Кстати, в честь юбилея столицы Башкортостана в городе высаживают 450 декоративных лип. Одного из символов, зеленого оберега Уфы.

Порода связана с башкирским медом. Когда липа цветет, то можно с ума сойти от запаха цветения. И пчелам тоже нравится делать самый лучший в мире башкирский мед. 70 процентов всей липы России сосредоточено в Башкортостане, и липа — самое правильное для Уфы дерево. Шамиль Валеев, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан

То место, где мы сегодня заложили аллею, здесь ранее были увядающие голубые ели. Они уже засохли. Был произведен снос и была высадка новых саженцев деревьев. Олег Котов, глава администрации ленинского района г. Уфы

С легкой руки прокуроров Уфы сегодня посадили два десятка деревьев — так появилась аллея Права.

Мы регулярно будем приезжать, да, дочь? Будем смотреть, как оно растет. Будем ухаживать и поливать. Это теперь наше детище. Сергей Воронов, прокурор г. Уфы

Уникальная акция «Зеленая Башкирия» зародилась по инициативе главы республики Радия Хабирова. Впервые она прошла в апреле 2019 года. С тех пор новые зеленые насаждения появляются по всей республике. В Бирске около храма заложили яблонево-грушевый сад. А в парке Победы высадили каштаны, так зародился «Сад памяти» о земляках, погибших во время военных действий. Подключились к экологической акции и жители Баймакского, Кугарчинского и других районов республики.