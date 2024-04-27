В Уфе высадили саженцы деревьев к 65-летию башкирского телевещания

В Нефтекамске появилась «Аллея будущего», а в Уфе высадили саженцы черемухи и липы к юбилею телевещания. Акция «Зеленая Башкирия» прошла сегодня в Башкортостане. В рамках масштабного мероприятия в регионе появились тысячи новых насаждений, кустарников, крупномерных деревьев.
Бок о бок они продолжают вместе творить историю уже за кадром, в реальной жизни. Ветераны телевидения и те, кто только начинает свою карьеру, — так разрастается Аллея к 65-летию башкирского телевидения. Над ее созданием трудились сотрудники двух телерадиокомпаний, представители органов самоуправления, общественные деятели. Вместе высадили более полусотни саженцев черемухи и крупномерной липы. Кстати, в честь юбилея столицы Башкортостана в городе высаживают 450 декоративных лип. Одного из символов, зеленого оберега Уфы.
С легкой руки прокуроров Уфы сегодня посадили два десятка деревьев — так появилась аллея Права.
Уникальная акция «Зеленая Башкирия» зародилась по инициативе главы республики Радия Хабирова. Впервые она прошла в апреле 2019 года. С тех пор новые зеленые насаждения появляются по всей республике. В Бирске около храма заложили яблонево-грушевый сад. А в парке Победы высадили каштаны, так зародился «Сад памяти» о земляках, погибших во время военных действий. Подключились к экологической акции и жители Баймакского, Кугарчинского и других районов республики.
В Нефтекамске на «Аллее будущего» высадили более 100 саженцев пирамидального тополя. Это лиственное дерево не дает пуха. В республике акция проводится дважды в год — весной и осенью. Первый этап завершится 10 мая.