Уроженец Уфы вошел в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Студентом Данил работал кредитным аналитиком в Совкомбанке, потом снова пробовал запускать бизнес. А в результате откликнулся на вакансию продакт-оунера краудвестинговой платформы, которая тогда находилась на этапе запуска. В конце 2022 его взяли на эту позицию — он строил логику платформы, продумывал пользовательский путь, общался с командой разработки, а также отвечал за работу со стартапами и участвовал в привлечении инвесторов.