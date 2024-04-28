Уроженец Уфы вошел в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

В список Forbes «30 до 30» попал уроженец Уфы Данил Юсупов. Парню всего 22 года, что сделало его самым молодым номинантом рейтинга за 2024 год в категории «Финансы и инвестиции».
Ещё будучи школьником, Данил выиграл Всероссийскую олимпиаду по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. После он поступил в Казанский федеральный университет на менеджера. Сейчас Данил учится в магистратуре в московской Высшей школе бизнеса.
Студентом Данил работал кредитным аналитиком в Совкомбанке, потом снова пробовал запускать бизнес. А в результате откликнулся на вакансию продакт-оунера краудвестинговой платформы, которая тогда находилась на этапе запуска. В конце 2022 его взяли на эту позицию — он строил логику платформы, продумывал пользовательский путь, общался с командой разработки, а также отвечал за работу со стартапами и участвовал в привлечении инвесторов.
Сейчас в зоне ответственности Юсупова — улучшение продуктовых метрик. Кроме того, он входит в совет сотрудников, которые принимают решения по размещению стартапов на платформе. Параллельно выступает трекером стартапов в университете ИТМО.