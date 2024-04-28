В Уфе сотрудники ГИБДД пресекли 464 нарушений ПДД

27 апреля сотрудники ГИБДД Уфы пресекли 464 нарушения правил дорожного движения. Статистикой поделились в пресс-службе Госавтоинспекции.
За сутки зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий. В двух авариях пострадали два человека. Среди зарегистрированных нарушений:
— 36 нарушений правил ремней безопасности;
— 46 несоблюдений требований дорожных знаков, разметки;
— 30 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам;
—17 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.
16 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Задержано 13 водителей, которые управляли машиной в состоянии опьянения, а также три водителя, управлявших транспортным средством, не имея при этом водительского удостоверения.