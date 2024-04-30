В Башкирии уровень воды на одной из рек поднялся на 9-12 см

2024-04-30T10:42:00+05:00

Госкомитет Башкирии по ЧС продолжает мониторинг паводковой ситуации в республике. За последние сутки сообщений о подтоплении территорий не поступало. Подтопленными остаются 7 участков автодорог и 293 садовых участка. Также отмечается рост уровня реки Белая в городах Салават, Ишимбай и Мелеуз. В Салавате вода на реке поднялась на 12 см, текущий уровень водоёма составляет 240 см, выход реки на пойму 453 см. В Ишимбае уровень воды за сутки также поднялся на 12 см, текущий уровень — 127 см, выход реки на пойму 415 см. В Мелеузе динамика уровня воды за сутки +9 см, текущий уровень 240 см, выход реки на пойму 879 см. В Уфе на реке Белая возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 39 см, текущий уровень 348 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 26 см, текущий уровень 348 см, выход реки на пойму 830 см.

Ангелина Танич