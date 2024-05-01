В Уфе запустили фонтан в парке «Первомайский»

В Уфе запустили фонтан хороводом дружбы вокруг него. Мероприятие провели в рамках гала-концерта лауреатов фестиваля национальных культур и приурочили к юбилею башкирской столицы. Фестиваль организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Это крупномасштабный ежегодный проект, в котором участвуют хореографические, вокальные и инструментальные коллективы. Они представляют номера из своего репертуара, которые отражают самобытность и уникальность культур каждого народа. Сегодня в рамках гала-концерта награждали участников прошлого года. В конце августа запланирован старт нового этапа фестиваля.