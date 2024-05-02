Спасатели Башкирии проводят рейды у водоёмов в преддверии купального сезона

В Белорецком районе во время сплава по реке Лемеза утонул турист из Перми. Мужчину вытащили на берег, но спасти не смогли. Оказалось, что группа не была официально зарегистрирована. Чтобы не было таких случаев, при отправке на сплав нужно зарегистрироваться на сайте МЧС и иметь при себе необходимое снаряжение.

Спасатели каждый день патрулируют береговые линии рек, совершают периодические обходы на катерах и проводят профилактическую работу с населением. Официально купальный сезон в столице стартует 1 июня, и специалисты настоятельно советуют не открывать его раньше времени. Вода в городских реках и озерах еще очень холодная, и купание в них может не только стать причиной простудного заболевания, но и привести к более печальным последствиям.