В Уфе прошёл форум креативных индустрий для молодежи

«Креативный город» – под таким названием в Уфе прошел форум креативных индустрий для молодежи. Мероприятие состоялось на площадке Межвузовского студенческого кампуса.
18 профессионалов творческой индустрии поделились знаниями в разных современных сферах, среди них – реклама и маркетинг, дизайн и архитектура, медиа, айти.
Развитие и поддержка креативного потенциала города – главная цель форума. Участники, а это студенты, креаторы, стартаперы и собственники бизнеса, представили свои уникальные проекты. Выставка «Дизайн-маркет» товаров и услуг уфимских брендов стала особенной частью мероприятия.