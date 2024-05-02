В Уфе прошёл форум креативных индустрий для молодежи

«Креативный город» – под таким названием в Уфе прошел форум креативных индустрий для молодежи. Мероприятие состоялось на площадке Межвузовского студенческого кампуса.

18 профессионалов творческой индустрии поделились знаниями в разных современных сферах, среди них – реклама и маркетинг, дизайн и архитектура, медиа, айти.