В Башкирии снизилось количество жалоб на детское питание

В Башкортостане снизилось количество жалоб на детское питание. Наблюдают и сокращение нарушений технологий приготовления блюд. За качеством еды следят в Управлении социального питания и «Испытательном центре». Организации проводят проверки, в том числе внеплановые.

Полдник — завершающий из четырех приемов пищи в детском саду. И это не просто йогурт с фруктами. Ребятам подают жаркое. Тарелки после такого блюда у всех пустые.

Отдельная столовая в детском саду № 252 открылась три года назад. Такой формат удобен как для воспитателей, так и для детей. После приема пищи малыши могут сразу вернуться к играм в группе. К тому же так за ними удобнее приглядывать. А вот за качество блюд можно не беспокоиться. Оно проходит тщательную проверку.

О важности улучшения качества детского питания напомнил в своих соцсетях Радий Хабиров. Глава Башкортостана рассказал, что в этой сфере наблюдается хорошая динамика. Проверки организовывает Управление социального питания. За год нарушений технологии приготовления блюд стало значительно меньше.