В Башкирии снизилось количество жалоб на детское питание

В Башкортостане снизилось количество жалоб на детское питание. Наблюдают и сокращение нарушений технологий приготовления блюд. За качеством еды следят в Управлении социального питания и «Испытательном центре». Организации проводят проверки, в том числе внеплановые.
Полдник — завершающий из четырех приемов пищи в детском саду. И это не просто йогурт с фруктами. Ребятам подают жаркое. Тарелки после такого блюда у всех пустые.
Отдельная столовая в детском саду № 252 открылась три года назад. Такой формат удобен как для воспитателей, так и для детей. После приема пищи малыши могут сразу вернуться к играм в группе. К тому же так за ними удобнее приглядывать. А вот за качество блюд можно не беспокоиться. Оно проходит тщательную проверку.
О важности улучшения качества детского питания напомнил в своих соцсетях Радий Хабиров. Глава Башкортостана рассказал, что в этой сфере наблюдается хорошая динамика. Проверки организовывает Управление социального питания. За год нарушений технологии приготовления блюд стало значительно меньше.
Контролируют качество еды и в «Испытательном центре» — это специальная лаборатория, где проверяют пищевую продукцию в республике. Исследуют как сырье, так и готовые блюда. У этой каши определяют массовые доли жира и сухих веществ. Чтобы результаты были более точными, берут сразу две пробы. Образец растворяют в кислоте. Всё испаряется, и остается только жир.