В Уфе распустилась «башкирская сакура»

В Уфе расцвела «башкирская сакура». Такое необычные название получила яблоня с розовыми цветами.
Цветы яблони похожи на японскую вишню. Большая часть таких деревьев находится в парке имени Ленина на улице Заки Валиди. Также деревья можно встретить в саду имени Аксакова. Там пару лет назад высадили около десяти декоративных яблонь.
Дендрологи советуют любителям красивых кадров поторопиться, так как «сакура» цветет около недели, а после нежно-розовые лепестки начинают осыпаться.
Фото: ИА «Башинформ».