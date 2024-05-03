В центре Уфы отремонтируют фасады старинных домов к юбилею города

И.о. министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина рассказала, что в августе 2024 года на фасаде государственного концертного зала «Башкортостан» установят современный экран, который заменит традиционные баннеры. Также отреставрируют многоквартирные дома по улице Ленина, Карла Маркса и Достоевского. На совещании обсудили и планы по ремонту сооружений уфимского стадиона «Динамо».