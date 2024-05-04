В Башкирии посеяна пятая часть яровых культур

Пятая часть яровых культур в республике уже посеяна. Аграрии всех районов уже приступили к этим видам работ. Сев в хозяйствах идет с применением традиционных и жидких удобрений, а где-то используют оба вида разом. При этом растут площади высокодоходных культур, сельхозпроизводители ориентируются на рынок.
Это отметил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Так, в компании «Артемида» Кармаскалинского района руководителю аграрного ведомства рассказали и показали, как проходят работы. Там сеют и пивоваренный ячмень. Цена на него хорошая, говорят аграрии. Практически нет потерь по озимым. Только по ним республика планирует получить порядка 1 млн тонн урожая.
При выращивании культур аграрии ориентируются на потребности как внутреннего рынка Башкортостана, так и на спрос в других регионах. Помимо этого, есть нацеленность и на экспорт. В прошлом году сельхозпродукцию из республики закупили в 44 странах мира, в том числе СНГ, Африки, Азии.