В Башкирии посеяна пятая часть яровых культур

Пятая часть яровых культур в республике уже посеяна. Аграрии всех районов уже приступили к этим видам работ. Сев в хозяйствах идет с применением традиционных и жидких удобрений, а где-то используют оба вида разом. При этом растут площади высокодоходных культур, сельхозпроизводители ориентируются на рынок.

Это отметил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Так, в компании «Артемида» Кармаскалинского района руководителю аграрного ведомства рассказали и показали, как проходят работы. Там сеют и пивоваренный ячмень. Цена на него хорошая, говорят аграрии. Практически нет потерь по озимым. Только по ним республика планирует получить порядка 1 млн тонн урожая.

Увеличились объёмы твёрдой пшеницы, увеличились объёмы чечевицы. Отрадно для республики, увеличиваются бобовые культуры. В первую очередь, бобовые — это горох, и мы видим, что увеличиваются площади сои. По сое мы уже пять лет работаем, на сегодня уже выработаны технологии, и получаем урожай. Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан