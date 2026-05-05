В Архангельском районе идёт посевная кампания

В Башкортостане полным ходом идёт посевная кампания. Аграриям необходимо засеять по всей республике почти два миллиона гектаров земли сельхозкультурами. О ходе весенних полевых работ в Архангельском районе и о том, что сейчас в приоритете – в нашем сюжете.
Управлять посевным комплексом Павлу Баранову в кабине помогает бортовой компьютер. С помощью него мужчина ориентируется, на каких площадях произведена посадка семян подсолнечника, в том числе и обработка удобрениями. Да и погода пока позволяет.
Архангельский район находится в зоне рискованного земледелия, поэтому специалисты выбирают определённые сорта сельхозкультур.
Эти гибридные семена «Кречет» – раннеспелые, то есть успевают созревать в условиях Северо-Востока республики, а это 140-150 дней с момента посева. Выдерживают низкие температуры в раннюю весну и могут давать урожай до 30 и более центнеров с гектара.
По плану сотрудники агропредприятия должны засеять в муниципалитете более шести тысяч гектаров земли. Упор не только на яровые и масличные культуры, в виде подсолнечника, но и на лён, рапс. Они на рынке пользуются большим спросом.
С каждым годом посевные площади в районе постепенно расширяют. Агрономы говорят о возможностях достигать высокой урожайности.
Рисков в проведении посевной кампании в Министерстве сельского хозяйства не видят. Почти все озимые культуры находятся в хорошем состоянии. Под урожай высадили семян на площади порядка 300 тысяч гектаров, что на 56 тысяч больше, чем в прошлом году. При благоприятной погоде аграрии планируют завершить весенние полевые работы к концу мая.