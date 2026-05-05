В Архангельском районе идёт посевная кампания

В Башкортостане полным ходом идёт посевная кампания. Аграриям необходимо засеять по всей республике почти два миллиона гектаров земли сельхозкультурами. О ходе весенних полевых работ в Архангельском районе и о том, что сейчас в приоритете – в нашем сюжете.

Управлять посевным комплексом Павлу Баранову в кабине помогает бортовой компьютер. С помощью него мужчина ориентируется, на каких площадях произведена посадка семян подсолнечника, в том числе и обработка удобрениями. Да и погода пока позволяет.

Архангельский район находится в зоне рискованного земледелия, поэтому специалисты выбирают определённые сорта сельхозкультур.

Эти гибридные семена «Кречет» – раннеспелые, то есть успевают созревать в условиях Северо-Востока республики, а это 140-150 дней с момента посева. Выдерживают низкие температуры в раннюю весну и могут давать урожай до 30 и более центнеров с гектара.

По плану сотрудники агропредприятия должны засеять в муниципалитете более шести тысяч гектаров земли. Упор не только на яровые и масличные культуры, в виде подсолнечника, но и на лён, рапс. Они на рынке пользуются большим спросом.

С каждым годом посевные площади в районе постепенно расширяют. Агрономы говорят о возможностях достигать высокой урожайности.