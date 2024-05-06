В Башкирии конец рабочей недели будет теплым

Как сообщают специалисты Башгидрометцентра, завтра, 7 мая, в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди, в ночное время по северу республики дожди со снегом. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +6, местами заморозки от 0 до -2 градусов. Днем теплее – +11, +16.
В среду, 8 мая, синоптики вновь обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, в некоторых районах порывистый. В ночное время суток воздух прогреется лишь до +6, +11 градусов. Днем температура воздуха составит +12, +17, а по югу региона до +22 градусов.