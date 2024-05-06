В Башкирии конец рабочей недели будет теплым

Как сообщают специалисты Башгидрометцентра, завтра, 7 мая, в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди, в ночное время по северу республики дожди со снегом. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +6, местами заморозки от 0 до -2 градусов. Днем теплее – +11, +16.