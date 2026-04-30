Жителей Башкирии ждет короткий рабочий день

Сегодня, 30 апреля, жители Башкирии будут работать на один час меньше. Об этом напомнили в региональном Минтруде.

Сокращенный рабочий день связан с предстоящим официальным выходным – 1 Мая, Праздником Весны и Труда. В этом году он выпадает на пятницу, поэтому для жителей республики с пятидневной рабочей неделей впереди сразу три выходных дня – 1, 2 и 3 мая.

Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходными станут 1 и 3 мая.

Следующие длинные выходные ожидаются с 9 по 11 мая – в связи с празднованием Дня Победы.