Из Уфы в Москву на Парад Победы проводили троих ветеранов

Сегодня из Уфы в Москву проводили троих ветеранов Великой Отечественной войны. Они станут почетными гостями парада, посвященного 9 Мая, который пройдет на Красной площади. На железнодорожном вокзале башкирской столицы им устроили торжественные проводы. Звучала музыка и песни военных лет, слова благодарности от военнослужащих.

104-летняя Мусайра Фатихова – участница Сталинградской битвы. На фронт отправилась в 1942 году вместе с другими девушками из республики. Была зенитчицей и связисткой. Однажды, чтобы обеспечить связь, под обстрелом в одиночку переплыла на плоту Волгу. Победу встретила в Берлине.

Отважно бился с фашистами Родион Лобанов. Окончив снайперскую школу, участвовал в боях на Ленинградском фронте. Там получил обморожение пальцев ног, и после ампутации его комиссовали. Владимир Егоров 15-летним мальчишкой убежал на фронт, когда советские солдаты освободили его родной город Орел. Служил в составе экипажа бронепоезда. Победу встретил в Кёнигсберге.