Стало известно о последствиях ураганного ветра в Уфе

Сегодня в Уфе в результате разбушевавшейся непогоды 17 автомобилей получили механические повреждения, пострадал один человек. По состоянию на 17:00 в экстренные службы города поступило 87 сообщений о падении веток и деревьев, а также кровли и ограждений.

По данным пресс-службы Управления гражданской защиты города, подобная информация поступала со всех районов столицы. Одной женщине потребовалась помощь медиков.

Напомним, сегодня с раннего утра в Уфе бушует ураган. Жители и гости города сообщают о последствиях непогоды. К примеру, на Молодежном бульваре ветер снес металлическую контракцию, на перекресте Гоголя и Пушкина, а также на проспекте Октября упали деревья. На Карла Маркса со здания обвалилась часть кровли, неподалеку от ТЦ «Планета» ветром снесло светофор.