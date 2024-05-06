В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Случаи падения веток и металлоконструкций фиксируют по всей республике. В Уфе после обрушения строительного объекта на улице Зорге пострадала женщина.

Неприятный сюрприз ждал с утра жителей дома по улице Гафури. Супруги Веснины ежедневно пользуются этим автомобилем на протяжении 7 лет. Накануне вечером Светлана, как обычно, припарковала машину у дома. А утром на иномарку упало сорванное ветром дерево.

Ну, я думаю, что этой ситуацией мы, наверное, кого-то спасли. Потому что, если бы на нашем месте встала какая-нибудь другая машинка, поменьше, не такая крепкая, как «Вольво», то ее вообще, наверное, всмятку могло бы раздавить. А если бы там были люди, вообще могло быть с летальным исходом. Светлана Веснина, пострадавшая

Супруги обратились в полицию. Теперь их ждет оценка ущерба и его компенсация. В таких случаях юристы рекомендуют не только подавать заявление, но и самим фиксировать инцидент на видео. При этом перемещать ветки или автомобиль не стоит.

Взять необходимо справку о погодных условиях в метеослужбе — обязательно справку, не просто распечатку из интернета, а именно справку о том, какие метеоусловия были в этот день. Далее необходимо вызвать управляющую компанию либо владельца земельного участка для того, чтобы оценить это всё и написать претензионное письмо. Василиса Курбанова, адвокат, член Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России.

Таких пострадавших автомобилей по всей республике — 16. Всё дело в порывах ветра. Они достигают 25 метров в секунду. В МЧС поступило более 80 обращений о падении деревьев и слабо укрепленных конструкций. Среди них — светофоры, растяжки с дорожными знаками и даже биотуалет.

На контроле 5 ситуаций, связанных с отключением электроэнергии в городе Стерлитамак, Иглинском, Туймазинском, Благовещенском и Давлекановском районах. В зону отключения попали 17 населенных пунктов. Бригады энергетиков работают на месте. Проблемных вопросов нет. Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Есть и пострадавшие. В Уфе на улице Зорге строительное ограждение обрушилось на проходящую мимо женщину. Она обратилась в медучреждение с жалобами на головную боль. Врачи не выявили серьезных травм и уже отпустили пострадавшую домой.

Провели обследование в условиях приемного отделения, диагностировали поверхностные ушибы различных частей тела и головы. Выполнили все необходимые обследования, в том числе компьютерную томографию головы. Данных за черепно-мозговую травму у пациентки не выявлено. Даны рекомендации по амбулаторному лечению. Евгений Фролов, заместитель главного врача по хирургической помощи городской клинической больницы № 21 г. Уфы

Из-за непогоды по республике отменяются массовые мероприятия. Аномальный холод вынудил приостановить и посевные работы. Сегодня их проводит только треть районов республики. Но, как рассказали в Минсельхозе, серьезных последствий для урожая не ожидается.

Не сильно пока на это влияет. На озимые культуры мы сегодня обследование проведем в течение недели. Скорее всего, какую-то часть пересеем. Пока на данном этапе всходы только появились. Всё покажет анализ. Надеемся, что это не сильно повлияет на ожидание будущего урожая. Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан