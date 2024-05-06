В Башкирии продолжается всероссийская акция «Окна Победы»

С каждым днем на окнах домов и учебных заведений появляется все больше портретов участников Великой Отечественной войны, а в социальных сетях активно публикуются их фотографии. Среди участников патриотического проекта — дети, которые с почтением хранят память о своих предках.

Уфимская 103-я школа готова встретить 79-ю годовщину Дня Победы. На окнах трехэтажного образовательного учреждения — фотографии тех, кого никогда не вернуть. На стеклах — не только портреты участников войны, но и символические рисунки, которые с особой теплотой и любовью вырезали ученики школы. К акции отнеслись очень ответственно: подготовили и поделки, и иллюстрации в честь предстоящего праздника.

За каждой фотографией — целая история, передающаяся из поколения в поколение. Ребята с гордостью рассказывают о своих героях и их подвигах. Первоклассник Данияр Юсеев держит в руках портрет дедушки, Галимардана Гайсина, который воевал в 170-й стрелковой дивизии.

Первый бой в Себеже закончился для него ранением в голову. Родные думали, что погиб, но он остался жив. День Победы встретил в Берлине. А любимой в подарок привез голубые бусины. Теперь украшение цвета неба навсегда запечатлено в стихах бабушки Данияра.

К акции также присоединилась 113-я школа города. Старшеклассники помогают младшим в творческом процессе. На окнах — фотографии участников войны, вырезанные из цветной бумаги голуби, воздушные шары, вечный огонь.