В Башкирии госперевозчик «Башавтотранс» продолжает обновление автопарка

По просьбам пассажиров. Госперевозчик «Башавтотранс» продолжает обновление своих автобусов и пополняет ими востребованные маршруты. Ежедневно в рейсы по всей республике выходят более 1,5 тыс. машин разного класса. Из них 600 автобусов перевозят пассажиров по Уфе.
С водных процедур начинается смена у водителей «Башавтотранса». На городских улицах общественный транспорт должен быть чистым. Автомойка занимает считанные минуты. А вот на предрейсовом осмотре придется задержаться немного дольше. Автомеханики предприятия проверяют каждый автобус по десяткам параметров. Самое пристальное внимание – к тормозной системе и рулевому управлению. Все данные отображаются на компьютере. Пассажиры должны быть в безопасности.
Последняя проверка перед рейсом – осмотр салона. Он должен быть чистым, висячие поручни надежно закреплены. Лишь после этого водители получают путевой лист. Этот «НефАЗ» выходит на один из самых востребованных городских маршрутов под номером 75 «Сипайлово – Телецентр».
«НефАЗ» большого класса вмещает десятки пассажиров. И в утренние часы пик, чтобы уфимцы могли вовремя попасть на работу, временной интервал движения между автобусами сокращается. После 9 утра в салоне становится просторнее. Пассажиры отмечают плавность хода машины и удобства, созданные для них.
75-й маршрут – один из самых протяженных в Уфе. Его длина составляет 23 километра. Это расстояние в утренний и вечерний часы пик автобус проходит в течение часа.
Новые автобусы ездят не только по улицам Уфы. Пополняется автопарк городских и районных филиалов «Башавтотранса». Так, в Сибае ещё шесть лет назад на маршрутах работало всего 10 единиц техники. Сейчас их количество выросло в три раза. Только в этом году столице башкирского Зауралья передали 15 новых автобусов, в том числе и междугородний.
За время транспортной реформы, которую инициировал Радий Хабиров, «Башавтотранс» получил порядка полутора тысяч новых автобусов разного класса – от малого до большого. Каждый районный центр теперь соединён пассажирскими маршрутами с Уфой. Развивается и инфраструктура общественного транспорта.
С обновлением автопарка растёт и пассажиропоток. Если в 2018 году он равнялся 79 миллионам поездок, то в 2023-м составил уже 125 миллионов. Для междугородних рейсов «Башавтотранс» закупил автобусы повышенной комфортности. На них же осуществляют бесплатный трансфер военнослужащих в зону проведения специальной военной операции и привозят бойцов домой в краткосрочный отпуск.