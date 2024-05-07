В Башкирии госперевозчик «Башавтотранс» продолжает обновление автопарка

По просьбам пассажиров. Госперевозчик «Башавтотранс» продолжает обновление своих автобусов и пополняет ими востребованные маршруты. Ежедневно в рейсы по всей республике выходят более 1,5 тыс. машин разного класса. Из них 600 автобусов перевозят пассажиров по Уфе.

С водных процедур начинается смена у водителей «Башавтотранса». На городских улицах общественный транспорт должен быть чистым. Автомойка занимает считанные минуты. А вот на предрейсовом осмотре придется задержаться немного дольше. Автомеханики предприятия проверяют каждый автобус по десяткам параметров. Самое пристальное внимание – к тормозной системе и рулевому управлению. Все данные отображаются на компьютере. Пассажиры должны быть в безопасности.

Смотрим, чтобы провода не торчали, были на месте. Вот у этого автобуса всё отлично, претензий нет. Он готов выйти на линию. Олег Данилов, эксперт по техническому осмотру АБС

Последняя проверка перед рейсом – осмотр салона. Он должен быть чистым, висячие поручни надежно закреплены. Лишь после этого водители получают путевой лист. Этот «НефАЗ» выходит на один из самых востребованных городских маршрутов под номером 75 «Сипайлово – Телецентр».

Жители города обращались с просьбами о возобновлении этого маршрута. Он магистральный, проходит почти через весь город. На маршруте в данный момент работают 35 машин большого класса. Илья Литвинов, директор УПАТП №1 ГУП «Башавтотранс»

«НефАЗ» большого класса вмещает десятки пассажиров. И в утренние часы пик, чтобы уфимцы могли вовремя попасть на работу, временной интервал движения между автобусами сокращается. После 9 утра в салоне становится просторнее. Пассажиры отмечают плавность хода машины и удобства, созданные для них.

Я и сюда приехала на «Акбузат», на этом автобусе, и сейчас обратно снова еду на нём. Чисто тут в салоне, аккуратно, очень нравится. Фатима Мазитова

Я практически каждый день пользуюсь 75-м маршрутом, он очень удобный, идёт прямо до Телецентра. Всё комфортно, даже телефон можно зарядить по пути. Викентий Шангуров

75-й маршрут – один из самых протяженных в Уфе. Его длина составляет 23 километра. Это расстояние в утренний и вечерний часы пик автобус проходит в течение часа.

Новые автобусы ездят не только по улицам Уфы. Пополняется автопарк городских и районных филиалов «Башавтотранса». Так, в Сибае ещё шесть лет назад на маршрутах работало всего 10 единиц техники. Сейчас их количество выросло в три раза. Только в этом году столице башкирского Зауралья передали 15 новых автобусов, в том числе и междугородний.

Есть индивидуальная подсветка у каждого, летом очень хорошо кондиционер работает. Вытяжка есть, поток воздуха можем направить в салон и из салона. Удобные мягкие кресла, они раскладываются. Также есть холодильник. Рамиль Балапанов, водитель автобуса

За время транспортной реформы, которую инициировал Радий Хабиров, «Башавтотранс» получил порядка полутора тысяч новых автобусов разного класса – от малого до большого. Каждый районный центр теперь соединён пассажирскими маршрутами с Уфой. Развивается и инфраструктура общественного транспорта.

Это остановочные пункты, это дороги, оптимизация маршрутов для удобства пассажиров и, конечно же, прозрачность рынка пассажироперевозок. На сегодняшний день на маршрутах отсутствуют нелегальные перевозчики. И все перевозчики работают в правовом поле. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»