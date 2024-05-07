В Уфе прошёл Международный молодёжный форум «За мир без нацизма»

Рассекреченные материалы. На полях Международного молодёжного форума «За мир без нацизма», который прошёл в уфимском Конгресс-холле, состоялась выставка, посвящённая Великой Отечественной войне и специальной военной операции. В онлайн и оффлайн формате в мероприятии приняли участие более 1000 гостей из России, Беларуси, Таджикистана и других стран.
По словам организаторов, главная цель форума — определение ключевых тезисов и дальнейшее их использование при работе с молодёжью, показать молодому поколению связь времён, что они такие же будущие защитники Отечества, как их дедушки и прадедушки, которые сражались за свободу своей Родины и отстояли её. Впервые в форуме приняли участие сотрудники управления ФСБ России по Башкортостану, которые показали рассекреченные уголовные дела.
В экспозицию также были включены документы и материалы о командире 112-й Башкавдивизии, Герое России Минигали Шаймуратове, дважды Герое Советского Союза Мусе Гарееве, «чёрном генерале» Даяне Мурзине. Отдельную витрину посвятили помощи Башкортостана Ворошиловградской области, освобождённой от фашистских захватчиков.
Участники форума отметили, что сегодня нацизм вновь поднял голову, и в рамках СВО теперь с ним борются потомки победителей в Великой Отечественной войне, как и их предки, показывают мужество на поле боя. В ближайшее время выставка будет дополнена новыми именами героев и артефактами с освобожденных территорий.