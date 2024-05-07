В Уфе прошёл Международный молодёжный форум «За мир без нацизма»

Рассекреченные материалы. На полях Международного молодёжного форума «За мир без нацизма», который прошёл в уфимском Конгресс-холле, состоялась выставка, посвящённая Великой Отечественной войне и специальной военной операции. В онлайн и оффлайн формате в мероприятии приняли участие более 1000 гостей из России, Беларуси, Таджикистана и других стран.

По словам организаторов, главная цель форума — определение ключевых тезисов и дальнейшее их использование при работе с молодёжью, показать молодому поколению связь времён, что они такие же будущие защитники Отечества, как их дедушки и прадедушки, которые сражались за свободу своей Родины и отстояли её. Впервые в форуме приняли участие сотрудники управления ФСБ России по Башкортостану, которые показали рассекреченные уголовные дела.

В экспозицию также были включены документы и материалы о командире 112-й Башкавдивизии, Герое России Минигали Шаймуратове, дважды Герое Советского Союза Мусе Гарееве, «чёрном генерале» Даяне Мурзине. Отдельную витрину посвятили помощи Башкортостана Ворошиловградской области, освобождённой от фашистских захватчиков.