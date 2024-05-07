В Уфе открылся молодежный центр «Юлдаш Plus»

В День радио на базе нашей телерадиокомпании открылся молодежный центр «Юлдаш Plus». Он предназначен для общения, развития и воплощения в жизнь творческих идей на родном языке. Проект посвятили юбилею радио «Юлдаш Plus», которое начало свое вещание 1 сентября 2014 года на базе «Юлдаш». В течение 10 лет радиостанция не только радовала слушателей, но и активно поддерживала творческую молодежь, помогала готовить молодые кадры для медиасферы столицы.