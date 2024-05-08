В Правительстве Башкирии обсудили профилактику лесных пожаров

В этом году для противопожарной службы приобрели четыре пожарные автоцистерны. Для добровольной пожарной охраны планируется купить 16 единиц прицепной техники. На тушение и мониторинг лесных пожаров предусмотрено свыше 92 млн руб. Организовано наземное патрулирование по 824 маршрутам.