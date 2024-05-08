В Правительстве Башкирии обсудили профилактику лесных пожаров

Профилактику лесных пожаров обсудили на совещании с руководителями муниципалитетов под руководством премьер-министра Правительства республики Андрея Назарова. Особый противопожарный режим действует с 27 апреля. По прогнозам, в Башкортостане потенциальные риски ухудшения лесопожарной ситуации существуют с мая.
На сегодня уже зарегистрировано 109 случаев возгорания сухой травы. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, неосторожность при сжигании мусора, травы, а также фокусировка солнечных лучей через стекло.
В этом году для противопожарной службы приобрели четыре пожарные автоцистерны. Для добровольной пожарной охраны планируется купить 16 единиц прицепной техники. На тушение и мониторинг лесных пожаров предусмотрено свыше 92 млн руб. Организовано наземное патрулирование по 824 маршрутам.