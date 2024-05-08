В Баймаке для участницы ВОВ организовали персональный парад Победы

Персональный парад организовали в Баймаке для участницы Великой Отечественной войны. Валентине Потаповой больше ста лет. Раньше День Победы встречала на официальных мероприятиях, сейчас уже нет сил, но без внимания ветерана не оставляют.

В 1942-м Валентина Георгиевна попала на Белорусский фронт. Служила в 100-м батальоне аэродромного обслуживания. Охраняла склад боеприпасов, рыла окопы, собирала клюкву и чернику, чистила на кухне огромное количество картошки, дежурила в штабе телефонисткой.