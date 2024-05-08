В Уфе будет дождливо, холодно и ветрено

По информации Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в столице республики с сегодняшнего вечера и до 20:00 10 мая будет облачная погода с прояснениями.
Завтра, 9 мая, ночью и днем пройдут дожди. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с с усилением до 20 м/с. Ночью +1, +3, днем от +8 до +10 градусов.
10 мая синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и даже мокрого снега. Будет так же ветрено – 8-13 м/с, порывы до 20 м/с. Ночная температура воздуха не поднимается выше +2 градусов, местами заморозки в воздухе и на почве. Днем столбики термометров поднимутся до +7, +9 градусов.