В Уфе будет дождливо, холодно и ветрено

По информации Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в столице республики с сегодняшнего вечера и до 20:00 10 мая будет облачная погода с прояснениями.

Завтра, 9 мая, ночью и днем пройдут дожди. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с с усилением до 20 м/с. Ночью +1, +3, днем от +8 до +10 градусов.