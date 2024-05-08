В Уфе открыли мемориальную доску в честь врача Насибуллы Абдуллина

В Уфе появилась еще одна мемориальная доска. Её открыли в честь заслуженного врача БАССР Насибуллы Абдуллина. Табличку установили в Республиканском клиническом онкодиспансере.

Абдуллин посвятил себя спасению человеческих жизней. На фронтах Великой Отечественной войны был военным фельдшером в составе войск гвардии кавалерийского полка, 16-й гвардейской Черниговской Красного Знамени и ордена Суворова дивизии, а затем – врачом в медучреждениях республики. За боевые заслуги Насибулла Абдуллин награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степени, Октябрьской революции и медалью за Победу.

Абдуллину сыграл значимую роль в строительстве и развитии Республиканского клинического онкодиспансера, в организации онкологической службы. За 20 лет руководства он превратил диспансер в крупное специализированное лечебное учреждение не только республики, но и страны.