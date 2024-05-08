В Уфе пожар в квартире унес жизнь мужчины

Сегодня днем в Уфе в квартире на первом этаже жилого многоквартирного дома по улице Хадии Давлетшиной служился пожар.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, в помещении лопнули окна из-за сильного теплового воздействия.

Прибывшие на место огнеборцы вскрыли дверь в квартиру. На диване в задымленном помещении они обнаружено тело мужчины.

Горение было быстро потушено. Из дома пришлось эвакуировать 20 человек.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС России для установления причины возгорания.