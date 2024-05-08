В Уфе в преддверии Дня Победы начала работу выставка военной техники

Сегодня в Уфе на площадке перед Русским драматическим театром открылась выставка военной техники и автомобилей. Мероприятие приурочено к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

Фото №1 - В Уфе в преддверии Дня Победы начала работу выставка военной техники

По информации пресс-службы столичной администрации, на выставке представлены уникальные экспонаты: мотоциклы с пулеметами, санитарные и боевые машины, автомобили ГАЗ, кабриолет «Победа» и многие другие.

Фото №2 - В Уфе в преддверии Дня Победы начала работу выставка военной техники

Выставка будет открыта до окончания праздничных мероприятий 9 мая.

Фото: пресс-службы Администрации Уфы  

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