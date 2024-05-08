В Уфе у здания УМПО появился памятник советскому истребителю МиГ-29

У здания УМПО в Уфе установили самолет МиГ-29. Памятник многоцелевому советскому и российскому истребителю четвертого поколения появился у здания отдела кадров предприятия. Самолет оснащен двигателями РД-33 серии 2 разработки «ОДК-Климов».
Их производство было освоено на уфимском заводе ОДК в 2022 году. В двигателях установили красные прожекторы. В темное время суток их свет будет создавать иллюзию выходящей газовой струи из сопла истребителя.
Легендарный истребитель МиГ-29 стал подарком ко Дню Победы для коллектива УМПО и горожан и еще одним символом покорения неба. В предыдущие годы место последней стоянки у предприятия обрели СУ-25Б «Грач» и СУ-27.