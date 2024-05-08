Парад техники и авиашоу: что ждёт зрителей на День Победы в Уфе

В уфимском Параде Победы 9 мая впервые примет участие женский расчет УФСИН. 64 сотрудницы Федеральной службы исполнения наказаний с декабря готовились к торжеству, и завтра они будут стоять в строю наряду с мужчинами. Съёмочная группа телеканала БСТ побывала на репетиции шествия и посмотрела часть того, что ожидает зрителей в День Победы.

Прошёл всю войну и вернулся оттуда живым. Так рассказывает наша героиня о своём дедушке. Василий Дорофеев был призван на передовую 3 ноября 1941 года. После пулевого ранения в спину красноармеец отслужил до победного. Внучка Анна Шендель решила пойти по стопам предка. В 2003 году окончила Уфимский юридический институт и с тех пор является сотрудницей УФСИН. Вместе с коллегами она активно готовилась к 9 Мая. В этом году представительницы ведомства впервые примут участие в Параде Победы.

Всего в шествии примут участие 22 парадных расчета из 1,5 тыс. человек – это сотрудники правоохранительных органов, исполнительной власти, военнослужащие, курсанты. Кроме того, учащиеся шаймуратовских и кадетских классов вдоль трибун пронесут копию Знамени Победы, а также флаги России и Башкортостана.

По проспекту Октября участники парада сделают несколько десятков тысяч шагов. Но и это ничто по сравнению с тем, сколько по ней проедет единиц техники. Зрители парада увидят семь военных машин времен Великой Отечественной и девять современных – из Уфимского территориального гарнизона. Кроме того, зрители также смогут увидеть технику вблизи – на выставке, которая развернется на площади имени Ленина.