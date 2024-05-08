В Уфе приняли меры обеспечения безопасности возле Зининского путепровода

Возле Зининского путепровода обрушилась часть тротуара. Об этом сообщили общественники Народного фронта республики. Дефект образовался на старой автодороге примерно в 600 метрах от развязки. Разрушения связаны с сезонным размывом при снеготаянии, пояснили в администрации Октябрьского района.

Так, на месте карстовой воронки произошла просадка грунта. Движение транспорта по путепроводу запустили в декабре прошлого года. Открыли четыре полосы — по две в каждую сторону. Объект соединяет пригород с Уфой, сокращая время в пути для жителей Нагаево, Зинино, Акбердино, Карамалы и других населенных пунктов.