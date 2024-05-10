В Башкирии столкнулись грузовик и легковая: есть погибший

Накануне смертельная авария произошла в Дюртюлинском районе республики. Об этом информирует пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

ДТП произошло на трассе М7 неподалеку от населенного пункта Салпарово. Предварительно, водитель автомобиля Toyota Prius выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW.

На месте происшествия работали спасатели, медики и полиция.

К сожалению, в результате аварии 45-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Водитель грузового авто не пострадал.