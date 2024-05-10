В Башкирии природоохранное законодательство нарушалось более 1000 раз

По данным сотрудников минэкологии Башкирии, выявлены 1088 признаков таких нарушений. По итогам совместных проверок с прокуратурой и другими контролирующими органами зафиксировано 214 нарушений.

Уточняется, что по состоянию на 8 мая текущего года инспекторы минэкологии республики провели 1304 контрольно-надзорных мероприятия, оформили 214 постановлений по делу об административном правонарушении.

Из этого числа 69 – административные штрафы на общую сумму 951 тысяча рублей. Также выписано 116 предупреждений, объявлено 1278 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.