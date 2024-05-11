В Башкирии на благоустройство территорий направят 1,2 млрд рублей

В Башкирии на территории 43 муниципалитетов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» начнутся работы по благоустройству после 10 мая.

На эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей. Рабочие должны будут завершить все работы к 30 октября, преображая городские пространства в уютные и функциональные места отдыха. Локации для благоустройства выбирают сами жители муниципалитетов.