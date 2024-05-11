В Башкирии на благоустройство территорий направят 1,2 млрд рублей

В Башкирии на территории 43 муниципалитетов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» начнутся работы по благоустройству после 10 мая.

Фото №1 - В Башкирии на благоустройство территорий направят 1,2 млрд рублей

На эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей. Рабочие должны будут завершить все работы к 30 октября, преображая городские пространства в уютные и функциональные места отдыха. Локации для благоустройства выбирают сами жители муниципалитетов.

Ежегодное голосование позволяет жителям активно участвовать в формировании своего окружения, делая его более удобным и красивым. Полностью завершить благоустройство рабочие должны до 30 октября.

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