Жители Башкирии снова наблюдали северное сияние

Сегодня ночью, 11 мая, жители Башкирии стали свидетелями северного сияния. Фотографии этого необычного шоу быстро разлетелись по социальным сетям и Telegram-каналам.

Сияние осветило ночное небо над Уфой, Зилаирским и Стерлибашевским районами, а также другими уголками республики. Яркие оттенки розового и зеленого окрасили небосвод, создавая завораживающий вид.