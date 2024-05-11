Жители Башкирии снова наблюдали северное сияние

Сегодня ночью, 11 мая, жители Башкирии стали свидетелями северного сияния. Фотографии этого необычного шоу быстро разлетелись по социальным сетям и Telegram-каналам.
Сияние осветило ночное небо над Уфой, Зилаирским и Стерлибашевским районами, а также другими уголками республики. Яркие оттенки розового и зеленого окрасили небосвод, создавая завораживающий вид.
По данным российской лаборатории солнечной астрономии, причиной этого удивительного события стала сильнейшая магнитная буря, которая охватила Землю. Ночью магнитная буря достигла высочайшего уровня G5 по пятибалльной шкале, принося с собой это потрясающее сияние.