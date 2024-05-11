На программу «Башкирские дворики» в 2024 году выделят 1 млрд рублей

В муниципалитетах республики ремонт по программе «Башкирские дворики» могут завершить раньше срока. Об этом рассказали подрядчики. В этом году по программе благоустроят 143 территории в 33 городах и районах. На эти цели власти выделили миллиард рублей.
Праздники и выходные для строителей — не повод расслабляться. Возможно, поэтому на объекте подрядчики ведут работы по благоустройству с опережением графика. Ремонт в уфимском дворе в квартале улиц Ухтомского и Юматовской начали в середине апреля и намерены завершить на полтора месяца раньше срока.
За счет расширения во дворе дополнительно появится 120 парковочных мест. Впрочем, обещают не обделить и пешеходов. Сейчас вовсю идет обустройство тротуаров. Кроме того, здесь установят площадки для детей. Для безопасности — новые опоры освещения и почти два десятка видеокамер.
То, как будет выглядеть обновленный двор, во многом зависит и от самих жителей. Они могут подавать заявку на участие в программе, а также выбирать дизайн-проект.
Программа «Башкирские дворики» была запущена в республике в 2019 году. Изначально срок ее действия был рассчитан до 2024 года. Однако, учитывая популярность и востребованность у жителей, власти приняли решение продлить программу. Всего же с начала работы в регионе привели в порядок 1326 дворов.
На некоторых участках работы будут проводить комплексно. То есть благоустройство дворов совместят с ремонтом фасадов домов или входных групп. На данный момент в республике стартовали и другие программы по наведению порядка. Например, в Уфе активно начинают обновлять тротуары.
О важности благоустройства неоднократно говорил глава республики. Это создает одновременно и комфорт для жителей, а также формирует лицо населенного пункта, чтобы у гостей возникло желание вернуться сюда снова.