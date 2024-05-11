На программу «Башкирские дворики» в 2024 году выделят 1 млрд рублей

В муниципалитетах республики ремонт по программе «Башкирские дворики» могут завершить раньше срока. Об этом рассказали подрядчики. В этом году по программе благоустроят 143 территории в 33 городах и районах. На эти цели власти выделили миллиард рублей.

Праздники и выходные для строителей — не повод расслабляться. Возможно, поэтому на объекте подрядчики ведут работы по благоустройству с опережением графика. Ремонт в уфимском дворе в квартале улиц Ухтомского и Юматовской начали в середине апреля и намерены завершить на полтора месяца раньше срока.

За счет расширения во дворе дополнительно появится 120 парковочных мест. Впрочем, обещают не обделить и пешеходов. Сейчас вовсю идет обустройство тротуаров. Кроме того, здесь установят площадки для детей. Для безопасности — новые опоры освещения и почти два десятка видеокамер.

То, как будет выглядеть обновленный двор, во многом зависит и от самих жителей. Они могут подавать заявку на участие в программе, а также выбирать дизайн-проект.

Программа «Башкирские дворики» была запущена в республике в 2019 году. Изначально срок ее действия был рассчитан до 2024 года. Однако, учитывая популярность и востребованность у жителей, власти приняли решение продлить программу. Всего же с начала работы в регионе привели в порядок 1326 дворов.

Это большая, хорошая и нужная программа, которую люди очень ждут. И нам надо уже сейчас думать о 2025 годе и какую сумму надо закладывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На некоторых участках работы будут проводить комплексно. То есть благоустройство дворов совместят с ремонтом фасадов домов или входных групп. На данный момент в республике стартовали и другие программы по наведению порядка. Например, в Уфе активно начинают обновлять тротуары.