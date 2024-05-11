Четыре пары из Башкирии поженятся в Москве

Это произойдет на первом Всероссийском свадебном фестивале, который пройдёт на ВДНХ с 12 по 19 мая. Всего участниками мероприятия станут 150 пар со всей страны. В программе — торжественное шествие молодожёнов в национальных костюмах.
А массовая церемония бракосочетания пройдет на главной уличной площадке. Праздник продолжит первый танец молодых, общий семейный хоровод. Дни будут посвящены федеральным округам, где будут показывать народные свадебные обряды. В числе участников — Эмиль Бикушев и Аиша Мурзина из Ишимбая.