Ночью в Уфе сгорела шиномонтажка

Возгорание тушили 11 пожарных и 3 единицы техники. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии, открытое горение было ликвидировано в течение 45 минут.

Во время пожара сильно пострадал 18-летний парень. С ожогами I, II, III степени лица, шеи, верхних и нижних конечностей, ингаляционной травмой и ожоговым шоком его доставили в медучреждение.