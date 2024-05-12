Ночью в Уфе сгорела шиномонтажка

Минувшей ночью произошел пожар в шиномонтажной мастерской «5 колесо» на улице Индустриальное шоссе.

Фото №1 - Ночью в Уфе сгорела шиномонтажка

Возгорание тушили 11 пожарных и 3 единицы техники. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии, открытое горение было ликвидировано в течение 45 минут.  

Фото №2 - Ночью в Уфе сгорела шиномонтажка

Во время пожара сильно пострадал 18-летний парень. С ожогами I, II, III степени лица, шеи, верхних и нижних конечностей, ингаляционной травмой и ожоговым шоком его доставили в медучреждение.

Сейчас устанавливаются причины пожара, на месте работает дознаватель МЧС России.

Фото: главное управление МЧС по Республике Башкортостан

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти