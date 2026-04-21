В Уфе за ночь сгорели кафе и три иномарки

В ночь на 21 апреля в столице Башкирии произошло два пожара. Подробности рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, на улице Менделеева загорелась кровля одноэтажного каркасного кафе размером 10х6 м. Огонь успел повредить имущество внутри помещения.

В Ленинском районе на улице Иксанова во дворе жилого дома вспыхнули припаркованные иномарки. Сильные повреждения получили Renault Logan и Kia Cerato, у Mazda 3 обгорел задний бампер.

Пострадавших нет. Причины обоих возгораний устанавливают дознаватели МЧС России.