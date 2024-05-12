В Уфе неосторожность при курении стала причиной пожара и гибели человека

Минувшей ночью в Уфе на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Ферина загорелись постель и диван. Пожар быстро распространился по всей комнате.

Прибывшие на место представители экстренных служб приступили к эвакуации жителей. По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, из задымленных помещений спасатели вывели 67 человек, в том числе 15 детей. Еще 15 жильцов эвакуировались самостоятельно.

В соседней комнате, которая находилась рядом с той, в которой произошло возгорание, огнеборцы обнаружили тело мужчины, 1959 года рождения, без признаков жизни.

Кроме того, сегодня утром в больницу с ожогами верхних дыхательных путей обратилась 26-летняя девушка.

По данным дознавателя МЧС России, пожар произошел из-за неосторожности при курении.