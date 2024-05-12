В Башкирии угарным газом отравились двое детей и пожилая женщина

Сегодня экстренные службы Башкирии получили информацию о том, что в городе Октябрьском в квартире многоэтажки угарным газом отравились три человека: 63-летняя женщина и двое детей, 2017 и 2018 года рождения.
На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть пенсионерки. Дети были в сознании, их доставили в реанимацию городской больницы в стабильно тяжелом состоянии.
По предварительной версии, причиной отравления послужила включенная для обогрева квартиры духовка.
Фото: МЧС по РБ